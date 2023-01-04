Красные сосуды на белках глаз: причины появления и методы лечения

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Покраснение глаз возникает из-за болезней глаз, аллергии и плохой свертываемости крови

Красные сосуды на белках глаз: причины появления и методы лечения

Фото: www.globallookpress.com / R. Tscherwitschke / CHROMORANGE

Читайте нас в: Дзен Новости

Очень часто покраснение глаз называют «лопанием» сосудов, хотя это далеко не так.

Если прыщ на лице многие женщины тщательно стараются замазать тональным кремом, то хоть как-то скрыть в быстрые сроки красные глаза практически невозможно. Да и многие убеждены, что в этот момент лопнули не сосуды, а капилляры. Хотя это далеко не так. Почему глаза все-таки краснеют и как их вылечить?

Причины покраснения глаз

К наиболее частым причинам покраснения глаз относят: глазные болезни, к примеру, конъюнктивит, блефарит или кератит, аллергию на сигаретный дым или пыльцу растений, инфекции. Кроме того, инородное тело, переохлаждение человека, травма роговицы и даже плохая свертываемость крови могут стать причиной покраснения глаз.

Методы лечения

  • Сосудосуживающие лекарства могут стать отличным способ лечения покраснения глаз. Однако стоит помнить, чаще всего такие капли вызывают привыкание, в последствие возможно и истончение сосудов, пишет Сибкрай.ru.
  • Холодные компрессы также будут эффективны. Их следует прикладывать к закрытым глазам, обмотав полотенцем. Кроме того, компрессы из чая или лекарственных трав избавят от красноты в глазах.
  • Также следует обратить внимание на рацион питания. Больше есть фрукты и овощи. А в дополнение к ним пить витаминные комплексы для глаз. Но прежде все же стоит проконсультироваться с офтальмологом.
  • Воспаленные глаза всегда следует защищать от прямых ультрафиолетовых лучей. Поэтому если за окном светит солнечная погода, не забывайте солнечные очки. Тоже и при просмотре телевизора или работе за компьютером. Используйте очки со специальным покрытием.
  • Порой женщины после тяжелого рабочего дня забывают или не хотят снимать макияж с лица. А это также важно. Кожа на лице, как и тело, ночью должны отдыхать. При этом если в глаз попала соринка, сначала вымойте руки, а потом уже пытайтесь извлечь инородный предмет.
  • Работа за компьютером заметно снижает остроту зрения и воспаляет глаза. Поэтому каждый час в течение пяти минут глазам необходимо отдыхать. Отвлекитесь от компьютера, посмотрите на окружающих, встаньте, походите.

Ранее 5-tv.ru рассказывал мифы и правда о незрячих.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

2:42
Разминка с богатырями: как проходит «Рождественская сказка» в Серпухове
2:17
Красные сосуды на белках глаз: причины появления и методы лечения
1:50
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
1:40
Тошнота, рвота, диарея и боль в животе: первая помощь при пищевом отравлении
1:11
«Все внимание на детали»: к чему снится свадьба?
0:42
«Работайте, братья»: Колян из «Реальных пацанов» опроверг поддержку Украины

Сейчас читают

СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы
Четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов, пока ждала Деда Мороза
Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023