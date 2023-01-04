Экономист назвал единственную выигравшую от украинского конфликта страну

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Экономист Туатти: Индия станет единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине

Экономист назвал единственную выигравшую от украинского конфликта страну

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Кто и как зарабатывает на перепродаже российской нефти?

Индия — единственная страна, выигравшая от конфликта на Украине. Об этом заявил экономист Марк Туатти в эфире французского телеканала BFM TV.

«Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — пояснил Туатти.

Кроме того, по его словам, Индия получила выгоду от «неприятностей» Китая и забрала у него часть рынка. Также Туатти предсказал рецессию, которая в 2023 году охватит весь мир.

По мнению российского политолога Ивана Мезюхо, на украинском конфликте немало «погрел руки» и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так, он одновременно продавал России помидоры, а Украине — беспилотники Bayraktar, извлекая выгоду из геополитических раскладов. В то же время Эрдоган позиционировал себя как миротворца, выступая посредником в переговорах между сторонами конфликта и предлагая свою страну в качестве дипломатической площадки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ответные меры России на введение потолка цен на нефть принесут выгоду Турции, Китаю и Индии.

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