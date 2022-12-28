Будут покупать втридорога: как ответ РФ на потолок цен на нефть изменит рынок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 276

Эксперт Демидов: запрет на прямые продажи увеличит экспорт нефти из РФ через другие страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Эксперт прокомментировал ответные меры России на введение Западом предельных цен на «черное золото».

Указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на нефть ограничит прямые продажи российского «черного золота», однако увеличит его поставки через другие страны. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru озвучил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Россия не будет теперь напрямую продавать нефть тем странам, которые подписались под потолком цен. Но нужно понимать, что, скорее всего, мы увидим рост экспорта российской нефти через другие страны, такие как Турция, Китай, Индия», — пояснил он.

Итогом рыночных изменений станет рост стоимости российской нефти для тех государств, которые присоединятся к механизму введения предельных цен на нее и продолжат покупать через третьи страны, добавил Демидов.

При этом у России, как и у любого другого государства, нет возможности воспрепятствовать перепродаже своей нефти в обход запрета. Как пояснил эксперт, для «легализации» подобных поставок используются смешивание нефти, замена документов, транспорта и множество других схем.

Ранее в этот день Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Согласно документу, Россия не будет продавать нефть странам, которые присоединятся к введенному Западом механизму предельных цен.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в комментарии 5-tv.ru заявил, что ни введение потолка цен на нефть, ни ответные меры на него не смогут нанести ущерб экономике России.

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