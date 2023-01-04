Не о том мечтала: кто вынудил Асмус сбежать из России

Актриса встретила Новый год с дочкой и новым возлюбленным за пределами родной страны.

Кристина Асмус встретила Новый год в Дубае и рассказала, что сбежать из страны ее вынудила родная дочь. Об этом пишет dni.ru.

«Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет», — призналась звезда «Интернов».

На фотографиях, которыми Асмус поделилась в соцсетях, ее счастливая дочь Анастасия и племянница София. Именно с ними и младшей сестрой артистка веселилась в новогоднюю ночь. Однако поклонники предполагают, что с Асмус в Дубае был и ее новый возлюбленный Роман Евдокимов.

Такой вывод пользователи Сети сделали благодаря фотографиями актеров, на которых слишком схожа мебель в доме.

«Будто бы и совсем непонятно, что вы там с Асмус», — написали под новогодними фотографиями Евдокимову.

Бывший муж Асмус Гарик Харламов во время ее отсутствия в общем доме привел туда новую пассию Екатерину Ковальчук. С ней и своей мамой комик встретил Новый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус за два дня освоила пианино.