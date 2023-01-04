Украина пригрозила Германии войной

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Иван Обухов
Иван Обухов 29

Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Германии войной при отказе от поставок танков

Украина пригрозила Германии войной

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Глава СНБО Украины Данилов заявил, что отказ Берлина поставлять танки для ВСУ выйдет боком немецкой стороне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с резким заявлением в отношении ФРГ, сказав, что в том случае, если официальный Берлин откажется от поставок Киеву тяжелой бронетехники, новый театр военных действий перекинется на территорию самой Германии. Слова украинского бюрократа прозвучали в эфире украинского телемарафона.

«Если [канцлер Германии] господин [Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно», — сказал он.

Киевский режим и западные партнеры Германии много раз требовали у ФРГ активизировать отправку боевой техники для нужд украинских боевиков. В частности, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник просил создать целую танковую армию из немецких Leopard 2 для Украины. Канцлер Шольц, в свою очередь, говорил, что ФРГ не собирается отдавать украинской армии тяжелую бронетехнику, во избежание обострения отношений с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту населения Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер ФРГ Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины.

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