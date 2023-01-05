Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась дружбой со свекровью

В семье актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян царит идиллия. 26-летняя избранница артиста нашла общий язык и с его детьми от брака с Агатой Муцениеце, и со свекровью. В первые дни января все собрались в доме знаменитости, к Мии и Тимофею пришел Дед Мороз, вручил подарки. Также Прилучный поздравил с праздником маму — подарил ей велосипед.

Любовь Юрьевна Прилучная очень обрадовалась, распаковав огромную коробку, после чего бросилась обнимать сына, а за ним невестку. Очевидно, пара угадала с презентом. Поклонники радуются за звездных супругов, которые смогли наладить исключительно позитивное общение со всеми близкими. Действительно, Брутян регулярно проводит время с Мией и Тимофеем, ребята с ней веселятся, по словам Прилучного, принимают как дорогого папе человека. Сам актер водит тещу и бабушку супруги на премьеры и светские события.

Но хоть будни знаменитостей и выглядят исключительно зефирно и радостно, находятся и хейтеры, держащие наготове ложку дегтя. Одни все еще припоминают Прилучному тяжелый и скандальный разрыв с Муцениеце, другие считают Брутян не лучшим выбором, третьи выискивают печаль в глазах актера. Пользователи сети отмечали в комментариях, что Агату свекровь так не любила, а вот Зепюр у нее как родная, кто-то и вовсе заметил неловкость между родственниками.

Угодить публике невозможно. И артисты это понимают в первую очередь. Прилучный и Брутян не реагируют на критику, они просто продолжают широко улыбаться на красных дорожках, нежно друг друга обнимать и устраивать семейные встречи. И насчет собственного выбора ни с кем не советуются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный заставил беременную жену худеть к Новому году.