«Не набегаешься»: Прилучный заставил беременную жену худеть к Новому году

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 72

Павел Прилучный заставил беременную Брутян заняться спортом

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram* / bugevuge; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая жена не раз говорила о жестоких наклонностях знаменитого актера. Неужели история повторяется вновь?

Тиранично-известный артист Павел Прилучный заставил свою беременную жену Зепюр Брутян худеть к Новому году. Знаменитый супруг, конечно же, составил компанию новоиспеченной супруге и опубликовал в своей социальной сети видео их совместных занятий спортом.

«Друзья, говорят, что перед Новым годом не набегаешься, но все же пытаемся», — сказал «мажор» и показал мать своего ребенка.

«Заставил», — выкрикнула в ответ «спортсменка».

Недавно звездная пара заявила об ожидании первенца. Супруги выбрали дорогую клинику, а сам Прилучный сдувает с возлюбленной пылинки и ходит вместе с ней на прием к врачую. Пол малыша звездные родители пока не знают.

В своем недавнем интервью российский актер рассказал о планах на новогодние каникулы. Он признался, что проведет праздник в кругу близких: с Зепюр и детьми от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Примечательно, что будущая мама нашла общий язык с детьми супруга - сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Прилучный расстался с Муцениеце летом 2020 года с громким скандалом. Артистка обвиняла звезду сериала «Мажор» в абьюзе. Однако актер быстро смог переключить свое внимание и после скоротечного романа женился на Брутян.

Ранее сексолог в беседе с 5-tv.ru объяснила, можно ли расценивать поведение Прилучного как жестокое обращение с женой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

20:29
Свободный Виктор Бут прогулялся по зимнему Петербургу
20:20
Надя Ручка о группе «Блестящие»: Выходить на сцену, а у тебя слезы градом
20:08
ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждена линия электропередач
20:05
Станет памятником безвкусице: Роман Худяков высказался о судьбе замка Галкина*
19:55
Важная деталь: какую сумку выбрать для новогоднего образа
19:32
Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Праздничный Бэтмен и сказка про стресс: топ необычных новогодних фильмов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023