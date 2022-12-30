«Не набегаешься»: Прилучный заставил беременную жену худеть к Новому году

Бывшая жена не раз говорила о жестоких наклонностях знаменитого актера. Неужели история повторяется вновь?

Тиранично-известный артист Павел Прилучный заставил свою беременную жену Зепюр Брутян худеть к Новому году. Знаменитый супруг, конечно же, составил компанию новоиспеченной супруге и опубликовал в своей социальной сети видео их совместных занятий спортом.

«Друзья, говорят, что перед Новым годом не набегаешься, но все же пытаемся», — сказал «мажор» и показал мать своего ребенка.

«Заставил», — выкрикнула в ответ «спортсменка».

Недавно звездная пара заявила об ожидании первенца. Супруги выбрали дорогую клинику, а сам Прилучный сдувает с возлюбленной пылинки и ходит вместе с ней на прием к врачую. Пол малыша звездные родители пока не знают.

В своем недавнем интервью российский актер рассказал о планах на новогодние каникулы. Он признался, что проведет праздник в кругу близких: с Зепюр и детьми от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Примечательно, что будущая мама нашла общий язык с детьми супруга - сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Прилучный расстался с Муцениеце летом 2020 года с громким скандалом. Артистка обвиняла звезду сериала «Мажор» в абьюзе. Однако актер быстро смог переключить свое внимание и после скоротечного романа женился на Брутян.

Ранее сексолог в беседе с 5-tv.ru объяснила, можно ли расценивать поведение Прилучного как жестокое обращение с женой.

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