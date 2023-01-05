Брухунова рассказала о необычных увлечениях сына: а вы знали?
Татьяна Брухунова о своем сыне: Ваган удивительный театральный зритель
Фото: Instagram* / bruhunova
Татьяна регулярно посещает театр — эту часть жизни она считает крайне важной, обогащающей личность.
Молодая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, что ее сын Ваган в свои 2 года стал настоящим театралом.
По ее словам, он смотрит спектакли с таким вниманием, что она не может в это поверить.
«После представления мы всегда обсуждаем увиденное, что понравилось, а что нет, что удивило, а что напугало, что развеселило, а что наоборот», — рассказывает Татьяна.
Также знаменитость добавила, что с каждым разом мнение Вагана по поводу театральных постановок становится все более емким и осмысленным.
Брухонова сопроводила текст снимком своего сына на одном из спектаклей. Пользователи тут же отреагировали и написала множество комплиментов.
Одна девушка подметила, что Ваган на фотографии прикрыл лицо рукой, будто бы стесняется. Но Татьяна ответила, что он вовсе не стеснительный мальчик, а просто не хотел фотографироваться на тот момент.
Петросян и Брухунова женаты три года. Спустя три месяца после свадьбы в семье родился сын. Мальчика назвали в честь дедушки по отцовской линии. Мама очень ответственно подходит к воспитанию ребенка: не жалеет ни времени, ни сил.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Брухунова объяснила присутствие няни для сына в отпуске.
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