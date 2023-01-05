«Мандариновый оргазм»: как оживить отношения в новогодние праздники

Эксперт пообещала, что после ее практики, у пары не будет проблем с сексом.

Под конец новогодних праздников люди начинают уставать. В особенности, это касается партнеров, которые все испробовали в сексе. О том, как разнообразить свои отношения, рассказала Риналия Сафина, психолог-сексолог, тренер Центра Secrets в Санкт-Петербурге в интервью Газете.ру.

По ее словам, стоит обратить внимание на самую главную ассоциацию Нового года — мандарины.

«Нужно разложить по эрогенным зонам партнера дольки мандарина и медленно двигаться от дольки к дольке через поцелуи. Иногда можно выдавливать сок из дольки на тело партнера и эротично слизывать. Начинать лучше всего снизу и двигаться к лицу. Когда партнер доберется до шеи, нужно переходить к проникновению. Здесь важно не дотрагиваться до губ до наступления оргазма. А в самый кульминационный момент раскусить дольку, припрятанную во рту, и поцеловать партнера», — рассказала сексолог.

Сафина добавила, что после данной практики, запах мандаринов у вас всегда будет ассоциироваться с безумным оргазмом.

Также эксперт предложила подарить друг другу ощущение салюта во время секса и воспользоваться специальной оральной смазкой со взрывной карамелью.

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