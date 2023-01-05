Веко поведет или бровь сместится: хирург оценил риски операции для жены Байдена

Джилл Байден ляжет под нож хирурга. Может ли измениться ее внешность после такого вмешательства?

Супруге американского президента предстоит перенести операцию по удалению новообразования на лице. Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал 5-tv.ru, есть ли вероятность того, что у 71-летней Джилл Байден могут возникнуть осложнения.

По словам специалиста, операция по методике Мосса представляет собой послойное удаление пораженной ткани. По такой технике работают хирурги по всему миру, в том числе в России, Европе и США. Операция может выполняться при местной анестезии и дать максимальный эстетический эффект.

Новообразование у Джилл Байден было обнаружено в области глаза. В таком случае, по словам Михаила Мяснянкина, хирургам нужно будет экономить ткань и не забывать о полном удалении образовании на коже.

Учитывая высокий уровень профессионализма врачей, которые будут оперировать первую леди Соединенных Штатов, риски возникновения осложнений минимальны. Однако эксперт отметил, что в медицине случается всякое.

«Если говорить об осложнениях, то, если операция в области глаза, то здесь можем говорить о том, что веко может повести в одну сторону, либо в другую, либо быть смещение брови. Но если мы говорим о пластической хирургии, а я более чем уверен, что и пластический хирург будет присутствовать при хирургическом вмешательстве, то осложнения будут сведены к нулю», — подчеркнул Михаил Мяснянкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эта операция станет для супруги Байдена уже второй за время правления демократов.