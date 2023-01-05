Веко поведет или бровь сместится: хирург оценил риски операции для жены Байдена

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 49

Онколог-хирург Мяснянкин предположил, что может случиться с лицом первой леди США после операции Мосса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; Личный архив Михаила Мяснянкина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Джилл Байден ляжет под нож хирурга. Может ли измениться ее внешность после такого вмешательства?

Супруге американского президента предстоит перенести операцию по удалению новообразования на лице. Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал 5-tv.ru, есть ли вероятность того, что у 71-летней Джилл Байден могут возникнуть осложнения.

По словам специалиста, операция по методике Мосса представляет собой послойное удаление пораженной ткани. По такой технике работают хирурги по всему миру, в том числе в России, Европе и США. Операция может выполняться при местной анестезии и дать максимальный эстетический эффект.

Новообразование у Джилл Байден было обнаружено в области глаза. В таком случае, по словам Михаила Мяснянкина, хирургам нужно будет экономить ткань и не забывать о полном удалении образовании на коже.

Учитывая высокий уровень профессионализма врачей, которые будут оперировать первую леди Соединенных Штатов, риски возникновения осложнений минимальны. Однако эксперт отметил, что в медицине случается всякое.

«Если говорить об осложнениях, то, если операция в области глаза, то здесь можем говорить о том, что веко может повести в одну сторону, либо в другую, либо быть смещение брови. Но если мы говорим о пластической хирургии, а я более чем уверен, что и пластический хирург будет присутствовать при хирургическом вмешательстве, то осложнения будут сведены к нулю», — подчеркнул Михаил Мяснянкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эта операция станет для супруги Байдена уже второй за время правления демократов.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

23:19
Хорошо ли быть большим? Какие проблемы со здоровьем могут грозить высоким людям
23:01
Веко поведет или бровь сместится: хирург оценил риски операции для жены Байдена
22:45
Песенка спета: Денис Майданов предрек Валерию Меладзе окончание карьеры в России
22:29
«Всего 15 тысяч рублей»: Дана Борисова недовольна суммой алиментов бывшего мужа
22:14
«Команда смотрит так, будто я сошел с ума»: Джо Байден узнает о себе правду
21:53
Что известно о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова

Сейчас читают

Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
Никита Михалков экстренно госпитализирован
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023