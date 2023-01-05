Оно над глазом: жена Байдена второй раз ложится под нож из-за тяжелой болезни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6 033

Жена Байдена второй раз ложится под нож из-за тяжелой болезни

Оно над глазом: жена Байдена второй раз ложится под нож из-за тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Mark Reinstein / MediaPunch via

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Первой леди Джилл Байден придется удалить «небольшое повреждение» над ее правым глазом. Оно было обнаружено доктором Кевином О’Коннором, который является врачом американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что пресс-секретарь первой леди Ванесса Вальдивия подтвердила информацию о проведении 11 января «операции Мооса» 71-летней супруге Байдена. Это уже второй раз, когда избранница лидера ложится на хирургический стол в качестве первой леди США. Еще прошлым летом ей промыли колотую рану.

К слову, жизнь жены президента США и без того нельзя назвать сказочной. Например, ранее муж сравнил супругу с шомполом (стержень для чистки канала ствола в ручном огнестрельном оружии — Прим. ред.). Это произошло на одном из интервью. Тогда Байден назвал возлюбленную лучшим другом и необычным комплиментом пытался выразить, что не обходится без помощи избранницы.

Первая леди США, в свою очередь, тоже не стала молчать. Избранника мисс Байден назвала идеальным предметом для насмешек, ведь тот постоянно делает забавные вещи. Кстати, американский народ полностью согласен с любимой женщиной президента. Глава государства в США превратился в своего рода анекдот, ведь ни одна его речь не проходит без курьезных запинок.

Ранее 5-tv.ru публиковал восемь крупнейших ошибок Джо Байдена за 2022 год.

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