Германия присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину

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Иван Обухов
Иван Обухов 59

ФРГ присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину

Германия присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Такое решение принято сторонами в результате телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Берлин и Вашингтон договорились о совместной работе по отправке на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

Такое решение принято сторонами в результате телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и немецким канцлером Олафом Шольцем.

«В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетной батареи Patriot. Германия присоединится к Штатам в поставках дополнительной батареи ПВО Patriot», — сообщается в распространенном заявлении.

Кроме того, сообщается, что в рамках предоставления военной помощи на Украину будут отправлены боевые машины пехоты (БМП) производства США и ФРГ — Bradley и Marder, соответственно. Оба государства намерены провести необходимый инструктаж для украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция поставит Украине бронемашины.

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