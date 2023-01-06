Брухунова показала, как Стефания Запашная учит ее сына от Петросяна жонглировать

Двухлетний сын народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Ваган получил урок жонглирования от звезды цирка. Знаменитому наследнику — соответствующие учителя. Мама мальчика опубликовала видео, на котором он постигает азы циркового искусства под руководством дочери Эдгарда Запашного Стефании. Не удалось крошке удержать в воздухе все мячи, но впечатления были яркими, а интерес, судя по ролику, неподдельный.

«Стефания Запашная и Ваган Петросян. Уроки жонглирования», — подписала пост Брухунова.

Нечасто прежде молодая жена юмориста показывала публике сына. Она с удовольствием рассказывала о материнских буднях, о выборе имени (в честь дедушки по отцу) и методов воспитания, о своих чувствах. Но мальчика старалась держать подальше от людских глаз. Тем более, ее брак с Петросяном выдержал тонны критики, а сама женщина получила славу разлучницы — мол, украла богатого мужа у Елены Степаненко.

По прошествии времени Брухунова стала проще относиться к нападкам хейтеров, хотя и вспоминает первые месяцы брака с содроганием. Она активно ведет блоги в социальных сетях и делится с фанатами едва ли не каждым шагом. И все чаще в ее постах стал фигурировать Ваган. Недавно, к примеру, малыш побывал на своей первой большой елке — разумеется, в Кремлевском дворце. Знаменитая мама показала нарядного сына во всей красе.

На днях Татьяна Брухунова заявила, что ее наследник в два года стал заядлым театралом. Весь в мать, как говорится. По словам супруги юмориста, после каждого спектакля она обсуждает с Ваганом увиденное. Беседы об искусстве, полагает она, помогают Вагану точнее формулировать мысли и более осмысленно откоситься к творчеству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена прокомментировала слухи о пустых залах на концертах Евгения Петросяна.

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