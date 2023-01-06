Владимир Левкин рыдал после разрыва с солисткой Hi-Fi: «Оставила без трусов»

Продюсер Бари Алибасов рассказал, как поступила с несчастным артистом Оксана Олешко.

Экс-солистка группы Hi-Fi Оксана Олешко стала поистине роковой женщиной для певца Владимира Левкина, бывшего участника коллектива Бари Алибасова «На-На». Даже самому их браку, не только разводу, коллеги по шоу-бизнесу приписывают небывалый драматизм. А артистку обвиняют в бессердечности и коварстве.

Так, в эфире ТВЦ Юрий Назаров (в прошлом директор «На-На») обвинил даму в колдовстве! Он заявил, что Олешко посещала некий китайский центр, в котором заказывала приворотные зелья. А Левкин якобы ходил рядом с ней как робот — под действием чар. Алибасов — в свою очередь — обсуждает с прессой расставание звезд. По его словам, исполнительница была беспощадна при разводе.

«Она забрала все, что у него было. Даже трусы — и те утащила! Когда она ушла, Володя рыдал, плакал. Я поехал его успокаивать. Как выяснилось, Оксана его обобрала. Интересно, как она сейчас?» — рассуждал в интервью с журналистами Бари Каримович.

Оксана Олешко, певица, танцовщица, экс-участница группы Hi-Fi. Фото: Instagram* / oleshkina

Олешко танцевала в начале карьеры в балете Дмитрия Маликова, позже ушла в подтанцовку группы «На-На», где и познакомилась с Владимиром Левкиным. По контракту участники коллектива не имели права на личные отношения, поэтому Алибасов уволил танцовщицу. Далее она сотрудничала с такими звездами, как Олег Газманов, Андрей Губин, Николай Караченцов и в 1998 году получила приглашение в проект Hi-Fi.

Олешко не только пела и танцевала, но и писала песни для других артистов, в 2002 году снялась для журнала Playboy, а уже через год решила оставить шоу-бизнес и посвятить себя семье. В группе звезду заменила певица Татьяна Терешина, отношения с коллегами ушедшая исполнительница сохранила теплые. В 2010 году Олешко снялась в двух клипах Мити Фомина, а в 2018-м выступила в «Олимпийском» со старым составом Hi-Fi — Фоминым и Тимофеем Пронькиным. Артистка была замужем трижды, она воспитывает двух дочерей и сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о борьбе Владимира Левкина с раком и его отношениях с бывшим продюсером Бари Алибасовым.

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