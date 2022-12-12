Победивший рак Левкин сообщил, что причиной болезни называли поездку в Чернобыль

Певец Владимир Левкин не верит в домыслы о причине онкологического недуга, который он перенес. Рак лимфатической системы у него обнаружили 17 лет назад. После тяжелого лечения спустя десять лет случился рецидив, тогда ему пересадили костный мозг и снова поставили на ноги врачи. Когда раком мозга заболела старшая дочь артиста, пресса писала, что коварная болезнь передалась по наследству. А начало ей положили гастроли музыканта с концертом в Чернобыле.

«Накопить, чтобы жить безбедно, не удалось. У меня была болезнь. Все ушло туда. Некоторые говорят, что причина — наша поездка в Чернобыль. Но я так не считаю. Есть теория, что все болезни живут в нас, и у кого-то они активируются, а у кого-то нет. Спусковым крючком может стать все что угодно», — сказал 55-летний исполнитель в интервью aif.ru.

В годы борьбы с онкологией поговаривали, что его бывший продюсер из группы «На-На» Бари Алибасов оказывал помощь, собирал деньги, платил за медицинские услуги. Со слухами охотно соглашался и сам шоумен, оказавшись под прицелами камер. Вот только Левкин впервые слышал это в телепередачах, а огромных сумм от благодетеля так ни разу и не увидел.

«Алибасов говорил, что они собирали и передавали мне деньги. Я хочу спросить, а где они?» — удивляется певец.

По словам Левкина, был в его судьбе человек, который всегда вспоминается только добрым словом. Как отметил артист, каждое утро он благодарит этого друга за новый день жизни. Но раскрыть имя спасителя музыкант не может — пообещал, что никогда и никому не расскажет, кто действительно помог в страшный час.

Что касается Алибасова, Левкин принимал его в своей больничной палате. Продюсер, как поделился его бывший подопечный, приезжал в клинику с другими участниками группы, «размалеванными, будто им сейчас на сцену выходить», просил сфотографироваться всем вместе.

«Я несколько раз попросил не делать этого. Он не понял. Тогда я отобрал фотоаппарат и засветил пленку. Это был еще тот, старый состав группы „На-на“», — вспомнил Левкин.

Как подчеркнул музыкант в интервью, в последние годы он общался с Бари Алибасовым исключительно «через телевизор». Его имя шоумен произносил на ток-шоу и в интервью, обсуждал свои запреты на исполнение старых хитов, споры об авторских правах, а вот лично не обращался. Скандальная натура бывшего продюсера беспокоит Левкина, долгое молчание настораживает. Но что бы ни происходило, познавший тяжелую болезнь музыкант всем своим доброжелателям и недругам желает одного — крепкого здоровья.

Ранее, писал 5-tv.ru, собравший судиться с Левкиным Алибасов не явился на первое заседание.