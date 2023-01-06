Собор Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 8 января

8 января (26 декабря) православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день славили не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии.

Также в этот день совершается память Иосифа Обручника, супруга Девы Марии, царя Давида, который считается предком Христа по плоти, святого Иакова, сына Иосифа Обручника от первого брака и брата Христа. Именно он сопровождал святое семейство во время бегства в Египет.

Как правило, собором в церковном календаре называется праздник, посвященные нескольким святым, однако в случае Собора Пресвятой Богородицы это не так. В данном случае слово «собор» означает, что христиане собираются в храмы для восхваления Богородицы.

На Руси Собор Пресвятой Богородицы имел особое значение, так как почитался большим женским праздником. В народном календаре он назывался Бабьи каши, или Праздник повивальных бабок и рожениц, которых особо чествовали в этот день. Отчасти в традициях праздника запечатлелись следы культа древней славянской богини-матери как воплощения самой жизни и плодородия.

Давние традиции

Во многих местах в этот день женщины пекли пироги — часть относили в церковь, как подношение Богородице (хотя священнослужители официально выступали против этого обычая, считая его еретическим), часть раздавали родильницам.

Впрочем, народный обычай чествовать рожениц и повитух находил и параллель в церковном календаре — 9 января совершается молебен особой иконе Богородицы «Поможение родам». Отличительная черта иконы — изображение Богоматери с непокрытой головой и распущенными волосами. Пальцы ее рук скрещены на груди, а под ними изображен Младенец.

8 января женщины, у которых уже были дети, приносили повивальным бабкам блины, пироги, наливку или пиво и приводили детей, чтобы их благословили. Угощения должны были гарантировать женщинам, которые их подносили, счастье и легкие роды. Также повитухам дарили отрез материи или полотенца — это должно было обеспечить легкую судьбу детям, принятым ими.

Беременные и молодые девушки тоже обязательно навещали повитух, делили с ними стол. Сами повитухи нередко готовили для рожениц кашу из гречки или проса и проводили с ней особые ритуалы, чтобы помочь женщинам иметь больше детей и обеспечить им здоровье.

Повитуха была особым человеком: она хранила традиции и обычаи, имела богатый опыт родовспоможения, помогала молодой матери в первые дни после родов. Об этом сохранилось немало поговорок: «Погоди, не роди, а за бабкой сходи», «Бог с милостью, а бабка с руками», «У каждой бабки свои ухватки», «Бабка придет, всякому делу подсобит».

При этом не каждая женщина могла стать повивальной бабкой. Как правило, она должна была быть пожилой, иметь своих детей, пользоваться безусловным уважением односельчан и обладать мягким характером. Только в этом случае считалось, что ее помощь обеспечит новорожденному здоровье и счастливую судьбу.

Также по традиции в этот день совершали первое пострижение волос ребенку. А еще сегодня было принято малыша поднимать выше родительской головы, чтобы он рос высоким, здоровым и крепким.

Что нельзя делать 8 января

Что касается запретов, то 8 января нельзя было вносить из дома разбитую посуду или другие ненужные вещи. Считалось, что это принесет в семью несчастье.

Полагалось, что сегодня самый удачный день для гадания на брак — гадание будет самым точным.

Наблюдали сегодня и за погодными приметами. Если каша в печи румянится, это предвещает снег. Если в печи пламя белое, а не красное, скоро придет потепление. Если вороны галдят, надвигается метель. Красный цвет неба на закате предвещает сильные морозы. А если сегодняшний день морозный и вьюжный, то лето будет холодным.

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