Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ из РСЗО «Град»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 75

Украинские боевики продолжают огрызаться, несмотря на бедственное положение своих дел. Как действовали российские бойцы?

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ из РСЗО «Град»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила российская армия из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Кадры опубликовало РИА Новости. Разведка 1-й Славянской бригады заметила ротно-опорный пункт врага в зоне проведения специальной военной операции (СВО). После передачи информации было решено применить «Грады», чтобы поразить максимальную территорию позиции, занятой противником.

Перед этим сообщалось, что российская артиллерия ударила из «Градов» по огневым точкам украинских военных на запорожском направлении. Также в российском оборонном ведомстве рассказывали, что бойцы РФ уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Удар наносился высокоточными боеприпасами нового поколения.

В декабре экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ. Россия продолжает СВО на Украине по защите гражданских от геноцида со стороны украинских боевиков. Киевским режимом используются запрещенные методы ведения боевых действий, а также поддержка со стороны США и Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.

Тема:
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