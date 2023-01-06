Режим прекращения огня начал действовать в зоне СВО на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 020

Россия приняла соответствующее решение в связи с празднованием Рождества.

Режим прекращения огня начал действовать в зоне СВО на Украине

Фото: Река Александр / ТАСС

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Режим прекращения огня начал действовать в зоне проведения спецоперации на Украине. Он продлится ровно 36 часов — до 24:00 7 января. Соответствующий указ дал президент РФ Владимир Путин. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поддержал инициативу.

Известно, что изначально с просьбой о введении режима тишины на всей линии соприкосновения на Украине выступил Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл. Он отметил, что люди должны иметь возможность помолиться в большой праздник без риска для жизни. Украинская сторона поддержать инициативу категорически отказалась.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Режим прекращения огня начал действовать в зоне СВО на Украине

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