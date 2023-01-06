Избитый, лица не узнать: что известно о состоянии Максима Дрозда

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Максим Дрозд попал в больницу сильно избитый

Избитый, лица не узнать: что известно о состоянии Максима Дрозда

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Поклонники переживают за жизнь знаменитого актера.

Российский актер Максим Дрозд опубликовал шокирующий снимок — ссадины и синяки расположились по всему лицу артиста. Ранее стало известно, что звезда фильма «Молодой» обратился в больницу. Его нога сильно распухла и потребовалась медицинская помощь. Что случилось со Знаменитостью? Поклонники шокированы — над внешним видом Дрозда «постарался» сын актера Егор.

«Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспаринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать!», — написал артист в личном блоге.

Фанаты звезды шокированы неконтролируемой силой умелого наследника. Большая часть аудитории выступила против подобного обращения со старшими, даже в понятии боевых соревнований на ринге.

«Мое мнение… Данный пост в виде этого фото взрослого уважаемого человека… Полный отстой»;

«Вы чему горды в ситуации этой?»;

«Не должно этого так быть! Подрастающее поколение должно это понимать! А по-другому… Значит не так объясняем»;

«Даже в спарринге не должен сын бить отца так», — отметили комментаторы.

Некоторые подписчики и вовсе не поверили Максиму Георгиевичу. Вероятно, жуткий снимок является очень хорошей работой гримеров, а артист решил подшутить над волнующимися фанатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, причину драки в центре Санкт-Петербурга с участием шоумена Стаса Барецкого.

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