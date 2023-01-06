Покрылась пятнами и боится потерять кожу: Волочкова «сожгла» тело на Мальдивах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 114

Анастасия Волочкова призналась, что обгорела на Мальдивах

Покрылась пятнами и боится потерять кожу: Волочкова «сожгла» тело на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Балерину часто критикуют за демонстрацию измученных ступней, но она игнорирует недоброжелателей.

Балерина Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы, однако уже в первые дни столкнулась с несколькими неприятностями. В своем Instagram* она поделилась фотографиями обгоревших ног.

«Обгорела я немного. Ну как так получилось? Дорвалась до солнца, называется. Пыталась скрыть эти пятна», — написала балерина.

На кадрах хорошо заметно, что у нее на ступнях есть белые точки, а колени стали сильно красными из-за солнца.
Сама Волочкова совсем не переживает по этому поводу и спасается океаном.

«Главное, я в форме, и этот тонус мышц меня радует», — написала она.

Instagram* / volochkova_art

Недавно балерина чуть не потеряла купальник на отдыхе — в какой-то момент она почти уронила парео, которым прикрывала обнаженную грудь на видео.

Несмотря на сообщения о скорой свадьбе, на Мальдивы балерина отправилась, по слухам, без своего спутника. Теперь Волочкова активно публикует фотографии с отдыха в своем блоге и признается, что рада отсутствию людей в этом райском месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поездка на Мальдивы стала для Волочковой ежегодной традицией.

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