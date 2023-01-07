Совбез Белоруссии назвал задачу группировки совместных войск

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Иван Обухов
Иван Обухов 118

Совбез Белоруссии: группировка совместных войск рассчитана на защиту западных границ Союза

Совбез Белоруссии назвал задачу группировки совместных войск

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Госсекретарь совбеза Белоруссии добавил, что региональная группировка войск является одним из элементов сдерживания.

Перед общей региональной группировкой войск РФ и Белоруссии стоят единственная задача — оборонительная. Группа войск создана для защиты западных границ Союзного государства России и Белоруссии.

«Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства», — заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович представителям прессы, добавив, что «решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в прошлом году президентами Республики Беларусь и Российской Федерации».

«Региональная группировка войск — один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе», — сказал Вольфович.

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