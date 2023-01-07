США выделили Украине крупнейший в истории пакет помощи

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Иван Обухов
Иван Обухов 27

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $3 млрд

США выделили Украине крупнейший в истории пакет помощи

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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В новом пакете военной помощи США решили поставить Украине ракеты Sea Sparrow и бронемашины Bradley.

Вашингтон предоставит Киеву самый большой в истории пакет помощи в размере трех миллиардов долларов США.

«США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя», — заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как следует из распространенного оборонным ведомством США сообщения, в состав пакета попали зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Точное количество ракет, а также платформа, с которой планируется их пуск, не уточняются. Однако, как ранее сообщало Politico, этот вид вооружения может быть запущен как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.

«США, с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов», — подвели итог в Пентагоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт назвал американские ракеты Sea Sparrow устаревшими для Украины.

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