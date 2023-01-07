Как пережить ретроградный Меркурий: советы таролога на период до 18 января

Обратное движение планеты может внести свои коррективы во многие сферы жизни, поэтому до 18 января стоит играть по правилам Меркурия.

29 декабря 2022 года снова начался период ретроградного Меркурия, когда небесное тело находится в обратном движении. В этот раз ретроградность началась в Козероге и продлится она до 18 января 2023 года. Ретроградный Меркурий влияет на жизнь многих людей, но ему можно противостоять. Таролог Мирелла Гасанова рассказала сайту «Вечерняя Москва», как пережить этот период и минимизировать негативное влияние планеты.

Ретроградный Меркурий: что это?

Меркурий оказывает влияние на профессиональные и предпринимательские качества, способности и финансы. Начав обратное движение, планета готовит неожиданные трудности в указанных сферах. Именно поэтому эксперты советуют не планировать крупных проектов в этот период. Стоит отложить также заключение сделок и соглашений, важные мероприятия, собеседования и выступления.

Стоит отказаться от материальных трат и перенести крупные покупки на более благоприятное время, иначе в семейном бюджете может образоваться дыра. Ретроград Меркурия благоприятен для доведения дел до конца и избавления от ненужного. Козерог ценит семью и обостряет потребность в стабильном окружении. С 29 декабря по 18 января уделите время близким, а также займитесь здоровьем. Физическая активность и хобби точно принесут плоды.

Что опасно делать в этот период?

Не стоит оставлять дела брошенными на полпути

Перенесите организацию важных профессиональных или учебных мероприятий на более благоприятное время

Откажитесь от заключения сделок в области карьеры и недвижимости

Отложите крупные траты и не давайте деньги в долг

Что можно делать с 29 декабря по 18 января?

Уделите время родным и близким

Наслаждайтесь любимым хобби и приятно проводите время

Наведите порядок в доме и жизни

Меркурий ценит ответственность и пунктуальность, поэтому в период его ретроградности стоит соблюдать его правила, а благодаря простым рекомендациям можно с наименьшими потерями пережить это время.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января.