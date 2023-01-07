Скручивания и поза ребенка: как очистить кишечник с помощью йоги

После праздников эти упражнения окажутся очень эффективными.

Выходные — самое время привести себя в порядок перед рабочей неделей. В первую очередь, нужно очистить кишечник и улучшить работу желудка.

Тренер по йоге Татьяна Дудина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, как улучшить работу органов пищеварения и провели мини-тренировку.

Первое упражнение

Ложимся на спину. Делая вдох, живот должен выдаваться вверх, но самое главное, чтобы он раздувался немного в стороны. Затем длинный выдох. Такое дыхание необходимо делать в течение трех-пяти минут.

Второе упражнение

Подтягиваем к себе правое колено. Выпрямляем левую ногу и продолжаем дышать животом. Опускаем стопу на пол, приподнимаем таз, смещаем его немного вправо, правую стопу ставим на левое колено и с выдохом скручиваемся. В этом положении нужно лежать три-пять минут. Затем тоже самое проделать с другой стороной тела.

Третье упражнение

Садимся на подушку, перекрещиваем лодыжки. Делаем боковой наклон — правой рукой в сторону, левая — вверх. Вдох, выдох — потянитесь немного в сторону. Тоже самое в другую сторону. Нужно сделать четыре-пять раз в каждую сторону.

Четвертое упражнение

Таз на пятки, «поза ребенка», потянитесь вперед. Поместить подушку под нижние ребра, лечь на нее, руки сложить в форму алмаза. На вдохе — скручиваемся. Выдох — опускаемся. Все делаем с раскрытыми плечами, пять-шесть подходов.

Затем снова делаем «позу ребенка».

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