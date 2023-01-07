Helsingin Sanomat: США хотят отобрать у России остров Врангеля

СССР контролировал остров с 1924 года, хотя на русских картах его впервые обозначили в начале XVIII века.

Штаты хотят отобрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане. Об этом пишет обозреватель издания Helsingin Sanomat Юусо Мяяттянен. Автор материала упомянул статью экс-сотрудника комиссии США по вопросам Арктики Томаса Эмануэля Данса. Тот обвинил РФ в «оккупации» американской территории.

СССР контролировал остров с 1924 года, хотя на русских картах его впервые обозначили в начале XVIII века. Экипаж судна «Красный Октябрь» высадился там, водрузив флаг и забрав участников американской экспедиции во Владивосток. После указанных событий Штаты почти без возражений отказались претендовать на эту землю.

В публикации отмечено, что расстояние от острова до побережья Аляски составляет 500 километров. Данный факт, наряду с близостью к РФ не дает покоя тем, кто желает забрать территорию у Москвы. Учитывая, появление там арктической военной базы несколько лет назад.

«Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) заявил в докладе по этому вопросу, что наличие базы может иметь последствия для национальной безопасности США», — говорится в статье.

В конце автор с иронией высказался о возможных притязаниях Вашингтона на остров. Ранее 5-tv.ru писал о том, как МИД РФ ответил на призывы американцев вернуть остров Врангеля.