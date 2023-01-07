Муж беременной Орловой отказался носить обручальное кольцо: есть оправдание?
Муж беременной Орловой отказался носить обручальное кольцо
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Обижена ли на супруга звезда?
Певица Ольга Орлова поделилась в своей социальной сети новым снимком со своим супругом и пользователи тут же пришли в ужас…у него не было видно обручального кольца!
Многие поклонники артистки тут же начали засыпать ее вопросами, где же кольцо? Все ли в порядке у них в отношениях, ведь Орлова находится в положении.
«Все средства ушли на мое обручальное кольцо», — пошутила знаменитость.
Также она добавила, что ее супруг Валерий вообще не особо любит носить украшения.
«Не придает этому значения. Я не заставляю. Для меня обручальное кольцо — не показатель отношений», — написала знаменитость.
Кстати, фанаты артистки постоянно обвиняют ее мужа во всех грехах. Недавно Ольга Орлова заболела и пользователи социальных сетей тут же начали спрашивать у нее, куда смотрел ее возлюбленный и почему не уберег.
По ее словам, она просто на время болезни ограничили свое общение с ним, чтобы не заразить.
Известно, что Ольга Орлова станет мамой второй раз в начале нового года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Орлова опасается бурного нрава будущей дочери.
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