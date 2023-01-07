Зеленский лишил гражданства Украины 13 священников от УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Как сообщает издание Lb.ua, документы были подписаны еще 28 декабря 2022 года. Просто никто их не публиковал.

«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию», — подчеркивалось в заявлении.

По информации Lb.ua, Тульчинского и Браславского Ионафана, которого СБУ подозревает в совершении преступления — государственной измене.

«По имеющейся информации, он является владельцем российского паспорта. Также — викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия, который является к Ионафану очень близким человеком», — отмечало СМИ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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