Зеленский лишил гражданства Украины 13 священников от УПЦ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 138

Как сообщают источники, указ могли подписать из-за наличия российских паспортов у представителей духовенства.

Зеленский лишил гражданства Украины 13 священников от УПЦ

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Как сообщает издание Lb.ua, документы были подписаны еще 28 декабря 2022 года. Просто никто их не публиковал.

«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию», — подчеркивалось в заявлении.

По информации Lb.ua, Тульчинского и Браславского Ионафана, которого СБУ подозревает в совершении преступления — государственной измене.

«По имеющейся информации, он является владельцем российского паспорта. Также — викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия, который является к Ионафану очень близким человеком», — отмечало СМИ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО.

-21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:32
«Сатанизм как он есть»: Захарова о лишении Киевом гражданства 13 священников УПЦ
19:18
Пение тюленей и волосы матери: принц Гарри признался в зачатии ребенка при помощи Дианы
19:02
«Упал мордой в унитаз!» — Гвоздикова рассказала о «пьяных» похождениях Депардье
18:49
Зеленский лишил гражданства Украины 13 священников от УПЦ
18:36
Эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина
18:23
«Психанула»: певица Слава купила косметики на полмиллиона

Сейчас читают

Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023