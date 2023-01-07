Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 82

Военный обозреватель Литовкин: после перемирия РФ продолжит освобождать свои территории

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские войска продолжают обстреливать города Донбасса, тогда как российские военные соблюдают режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

После того как объявленное Минобороны РФ рождественское перемирие в Донбассе завершится, российские войска продолжат боевые действия в рамках специальной военной операции (СВО). Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что перемирие не окажет принципиального влияния на дальнейший ход СВО и наступление российской армии.

«Россия продолжать защищать свою территорию, освобождать ее от бандеровских войск. Имеется в виду полная зачистка Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей от бандеровцев. Ну а потом, я думаю, будет дальнейшее наступление на те области, где проживает русскоязычное население», — заявил Литовкин.

Напомним, власти Украины и лично президент Владимир Зеленский отвергли предложение российской стороны о взаимном прекращении боевых действий в Рождество.

По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев готов согласиться на какое-либо перемирие только при условии, если Россия выведет свои войска. Сам глава Незалежной заявил, что предложение России является «передышкой» и «прикрытием» для наращивания войск с намерением продолжить боевые действия «с новой силой».

После этих заявлений Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по городам Донбасса. Очередным жестоким обстрелам подверглись Донецк, Горловка и Макеевка.

Между тем российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, объявленный Минобороны РФ с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь в зоне СВО на время рождественских праздников, чтобы дать возможность православным христианам по обе стороны боестолкновения посетить службы в Рождественский сочельник и в Рождество Христово.

Тема:
Спецоперация
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