Снимите это немедленно! ТОП главных модных антитрендов весны-2023
Модный блогер Хандус назвала джемперы и пальто антитрендами весны-2023
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
Блогер Виктория Хандус поделилась секретами красоты на грядущий сезон — это очень необычно!
Весна 2023 года обещает быть максимально нетривиальной! Уже сегодня дизайнеры создают такие коллекции, что глаза просто разбегаются, а мозг не понимает — стоит ли вкладывать в это деньги. Или может, лучше остаться в «старом луке»?
Модный блогер Виктория Хандус знает ответы на все вопросы касательно образов и стилей, пишет dni.ru. В преддверии теплых дней она поделилась лайфхаками, которые помогут выделиться из толпы и приобрести уверенность в себе!
Никаких пальто и джемперов
По мнению Виктории, весной 2023 года пальто будет совсем неактуально. Если есть в гардеробе — лучше про него забыть. Однако есть нюанс: пальто без молнии, например, на петлях, со скрытыми пуговицами или петлями придется по вкусу даже самым смелым экспериментаторам.
Если хочется выглядеть совершенной леди, то лучше отказаться и от пальто с кожаными вставками.
«Да, когда-то такой фасон был настоящим хитом, но сейчас появление в нем на люди станет катастрофой. Сегодняшние тренды требуют носить верхнюю одежду, выполненную из одного материала», — считает Хандус.
Антитрендом можно считать и контрастные пуговицы на пальто ярких моделей. Оно слишком дешевит вещицу.
Что же касается джемперов, то изрядно устарели модели с короткими рукавами, вставками на локтях, а также джемперы кислотных цветов. Предпочтение по-прежнему лучше отдавать спокойным тонам.
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