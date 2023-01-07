Снимите это немедленно! ТОП главных модных антитрендов весны-2023

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 81

Модный блогер Хандус назвала джемперы и пальто антитрендами весны-2023

Снимите это немедленно! ТОП главных модных антитрендов весны-2023

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Блогер Виктория Хандус поделилась секретами красоты на грядущий сезон — это очень необычно!

Весна 2023 года обещает быть максимально нетривиальной! Уже сегодня дизайнеры создают такие коллекции, что глаза просто разбегаются, а мозг не понимает — стоит ли вкладывать в это деньги. Или может, лучше остаться в «старом луке»?

Модный блогер Виктория Хандус знает ответы на все вопросы касательно образов и стилей, пишет dni.ru. В преддверии теплых дней она поделилась лайфхаками, которые помогут выделиться из толпы и приобрести уверенность в себе!

Никаких пальто и джемперов

По мнению Виктории, весной 2023 года пальто будет совсем неактуально. Если есть в гардеробе — лучше про него забыть. Однако есть нюанс: пальто без молнии, например, на петлях, со скрытыми пуговицами или петлями придется по вкусу даже самым смелым экспериментаторам.

Если хочется выглядеть совершенной леди, то лучше отказаться и от пальто с кожаными вставками.

«Да, когда-то такой фасон был настоящим хитом, но сейчас появление в нем на люди станет катастрофой. Сегодняшние тренды требуют носить верхнюю одежду, выполненную из одного материала», — считает Хандус.

Антитрендом можно считать и контрастные пуговицы на пальто ярких моделей. Оно слишком дешевит вещицу.

Что же касается джемперов, то изрядно устарели модели с короткими рукавами, вставками на локтях, а также джемперы кислотных цветов. Предпочтение по-прежнему лучше отдавать спокойным тонам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава потратила полмиллиона рублей на косметику.

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