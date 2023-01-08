«Америку открыла»: Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря США Райс про ВСУ
Сенатор Пушков назвал банальным заявление Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs
Российский политик заметил, что заявления бывшего американского политика не стали откровением, ведь это и так все знают.
Российский политик Алексей Пушков оперативно отреагировал на высказывания бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о том, что экономика Украины находится в критическом положении, а ВСУ полностью зависят от поддержки НАТО.
«А что, для кого-то это тайна? Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — лаконично отметил Пушков.
Он добавил, что уровень Кондолизы Райс гораздо ниже, чем у других американских политиков.
«Да, Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да», — заключил российский сенатор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сенатор Пушков описал всю политику Запада одной цитатой Меркель.
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