«Америку открыла»: Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря США Райс про ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Сенатор Пушков назвал банальным заявление Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО

«Америку открыла»: Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря США Райс про ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Российский политик заметил, что заявления бывшего американского политика не стали откровением, ведь это и так все знают.

Российский политик Алексей Пушков оперативно отреагировал на высказывания бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о том, что экономика Украины находится в критическом положении, а ВСУ полностью зависят от поддержки НАТО.

«А что, для кого-то это тайна? Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — лаконично отметил Пушков.

Он добавил, что уровень Кондолизы Райс гораздо ниже, чем у других американских политиков.

«Да, Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да», — заключил российский сенатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сенатор Пушков описал всю политику Запада одной цитатой Меркель.

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