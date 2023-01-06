Политика важнее экономики: сенатор Пушков описал политику Запада цитатой Меркель
Пушков описал политику Запада цитатой экс-канцлера Германии Меркель
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
По мнению сенатора, страны Европы жертвуют своим экономическим благополучием из-за политической повестки.
Политика всегда была важнее экономики. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, ссылаясь на высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанное несколько лет назад.
По его мнению, это главный урок прошедшего года, судя по произошедшим в мире событиям.
«Политика важнее экономики, заявила несколько лет назад Ангела Меркель, чем выразила приоритеты западной правящей элиты», — написал Пушков.
Он также добавил, что считать нефтяные, газовые и другие торгово-экономические связи гарантом защиты военно-политического конфликта неправильно. И именно поэтому полутриллионный товарооборот между США и Китаем может замедлится, но он не помешает военному столкновению между этими государствами из-за тайваньского вопроса.
«Вот подлинный главный урок 2022 года, который касается далеко не только европейского рынка газа, а намного шире по своему значению», — подытожил российский сенатор.
Он убежден, что страны Европы готовы пожертвовать своим экономическим благополучием ради политики. Доказательство тому — санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Запад собственными руками привел к энергетическому кризису в странах Европы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России.
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