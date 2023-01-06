Политика важнее экономики: сенатор Пушков описал политику Запада цитатой Меркель

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 63

Пушков описал политику Запада цитатой экс-канцлера Германии Меркель

Политика важнее экономики: сенатор Пушков описал политику Запада цитатой Меркель

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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По мнению сенатора, страны Европы жертвуют своим экономическим благополучием из-за политической повестки.

Политика всегда была важнее экономики. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, ссылаясь на высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанное несколько лет назад.

По его мнению, это главный урок прошедшего года, судя по произошедшим в мире событиям.

«Политика важнее экономики, заявила несколько лет назад Ангела Меркель, чем выразила приоритеты западной правящей элиты», — написал Пушков.

Он также добавил, что считать нефтяные, газовые и другие торгово-экономические связи гарантом защиты военно-политического конфликта неправильно. И именно поэтому полутриллионный товарооборот между США и Китаем может замедлится, но он не помешает военному столкновению между этими государствами из-за тайваньского вопроса.

«Вот подлинный главный урок 2022 года, который касается далеко не только европейского рынка газа, а намного шире по своему значению», — подытожил российский сенатор.

Он убежден, что страны Европы готовы пожертвовать своим экономическим благополучием ради политики. Доказательство тому — санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Запад собственными руками привел к энергетическому кризису в странах Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России.

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