Орбакайте оставили с носом: кому досталась квартира Моисеева в Юрмале

После смерти артиста у него внезапно появилось множество «родственников», но выбор неожиданно пал не на них.

Певица Кристина Орбакайте не получила квартиру исполнителя Бориса Моисеева в Юрмале в рамках наследственного дела. Об этом сообщает KP.RU. Журналисты побеседовали со звездным промоутером Сергеем Лавровым.

«Мне рассказали друзья Моисеева, после его смерти Кристину ждал „сюрприз“. Квартира Бориса в Юрмале оказалась записана на его директора Сергея Гороха», — сказал промоутер.

Он уточнил, что все имущество умершего селебрити было записано на его арт-директора Сергея Гороха. Так, последнему досталась еще и квартира Моисеева в Болгарии, расположенная рядом с жильем звезды эстрады Филиппа Киркорова и телеведущей Леры Кудрявцевой. Однако, со слов Лаврова, пока Горох не в курсе, как ему поступить с имуществом, ведь для его получения мужчине нужно «отдать приличные деньги на налоги», погасив еще и долги за коммуналку.

«Ведь квартира Моисеева много лет пустовала, из-за болезни свободных денег у него не было, чтобы содержать ее … Квартиры в этом комплексе сильно упали в цене… Сережа Горох вряд ли сможет выгодно продать эту квартиру, больше потратит на оплату счетов», — пояснил собеседник.

Еще в июле 2021 года Борис Моисеев рассказывал в одном из редких интервью признался, что считает Кристину Орбакайте своей дочкой и оставил ей латвийскую квартиру в наследство, внеся ее в завещание. К слову, Горох в этот момент находился рядом и не опротестовывал данного заявления.

Бориса Моисеева не стало в 68 лет в сентябре прошлого года. Смерть наступила в результате третьего инсульта. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто «похоронил» Бориса Моисеева.