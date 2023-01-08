Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию политиков покинуть органы власти

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 35

Парламентарий резко ответил на предложение депутата Госдумы о лишении части россиян гражданства и за вопрос к государству о том, не пора ли перестать «играть по правилам».

Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию политиков покинуть органы власти

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

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Политики, призывающие игнорировать положения Конституции РФ, должны покинуть конституционные органы власти. С таким призывом к ним обратился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Политики, которые призывают перестать „играть по правилам“ и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Заявление Андрея Клишаса можно считать ответом на недавнюю инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Олега Морозова. Народный избранник предложил лишать гражданства россиян, которые критикуют спецоперацию по защите Донбасса или открыто поддерживают антироссийскую позицию властей Украины.

В своем посте парламентарий дал понять, что знает о противоречии его предложения Конституции. Потому, считает Олег Морозов, государству нужно решить, собирается ли оно продолжать «играть по правилам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Клишас допустил введение ограничительных мер по отношению к уехавшим из страны россиянам. Он дал понять, что они могут касаться налогообложения получаемых в России доходов.

Позже глава Минфина Антон Силуанов сказал, что ведомство пока не сформировало позицию по этому вопросу, заверив в нежелании создавать «негативные стимулы».

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