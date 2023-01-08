«Взрыв приличный!» — очевидцы о смертельном пожаре на юге Москвы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 18

По последним данным, жертвами трагедии стали три человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители близлежащих подъездов выскочили на улицу после того, как услышали громкий хлопок в одной из квартир многоэтажки на улице Дмитрия Ульянова в Москве.

«Взрыв слышали. Больше никого не знаем, кто там живет, чего обитает».

«Приличный, но если я в пятом подъезде на 13-м услышала», — эмоционально поделились с 5-tv.ru очевидцы произошедшего.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате трагедии на 14-м этаже погибли три человека. Предварительно, известно, что спасателей вызвали обеспокоенные соседи. Возможный хлопок вызвал сильный пожар. В настоящее время он ликвидирован. Экстренные службы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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