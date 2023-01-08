«Это верх цинизма»: продюсер оценил возможность хайпа Ефременковой на детях

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 151

Продюсер Ашуров: Юлия Ефременкова обменивается информацией с другими мамами

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva; 5-tv.ru

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Социальные сети знаменитости превратились в блог несчастной мамочки. Неужели она привлекает к себе внимание с помощью проблем малышей?

После появления на свет двух недоношенных близнецов звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова начала проявлять подозрительную активность в социальных сетях. Женщина акцентирует внимание подписчиков на рассказах о тяжелых родах и осложнениях после беременности. Недавно блогерша призналась, что у ее сыновей возникли проблемы с высмаркиванием.

Продюсер Дмитрий Ашуров в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, может ли новоиспеченная мать пиариться на теме здоровья детей или же она действительно искренне на весь Instagram* переживает за каждый шаг своих сыновей.

По словам эксперта, ситуация связана с младенцами. В его понимании только ужасна мать будет хайпить и поднимать свои рейтинги на состоянии наследников. Ашуров предполагает, что причины скрываются в эмоциональности участницы телестройки.

«Может быть, она через социальные сети для людей хочет эту информацию доносить. Но если она это делает ради хайпа, то это вверх цинизма, аморальности. Я не хочу в такое верить даже», — прокомментировал продюсер.

Ашуров объяснил, что с давних пор женщины делятся друг с другом правилами лечения и воспитания детей, даже если их об этом не спрашивают. К сожалению, есть люди и с плохими умыслами, однако продюсер верит, что Ефременкова с помощью социальных сетей просто взаимовыгодно обменивается информацией с другими мамочками.

«Может быть, она хочет совместить приятное с полезным. Люди так выпускают книги с советами, как бросить курить, или рецепты. Они хотят помочь людям, но все же понимают, что с продаж книги они деньги зарабатывают. То же самое и здесь. Может быть она и понимает, что это обернется прибылью, и она тем самым поможет своим детям», — объяснил специалист.

В заключение эксперт добавил, что существуют люди, которым нравится, чтобы их жалели, но это скорее психологическая особенность. Им нравится, когда вокруг них крутятся обсуждения, поддержка и похвала. По словам Ашурова, такие люди могут даже придумать проблему, и сами в нее искренне поверят.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ефременкова поделилась подробностями болезни близнецов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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