Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз за месяц — фото

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 82

В конце декабря старшая дочь звезды экранов родила внука. Следом в семье появилась и внучка.

Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз за месяц — фото

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В семье актера Ивана Охлобыстина пополнение: дочь Евдокия подарила звезде «Интернов» второго внука. О радостном событии рассказал зять знаменитого артиста.

Осенью 2021 года Охлобыстин выдал замуж за начинающего актера Георгия Батариели свою вторую дочь. Позже молодожены обрадовали родственников новостью о скором появлении первенца.

Батариели в своей социальной сети показал снимок возлюбленной после родов. Уставшая Евдокия лежит в родильном доме с младенцем на руках. Пара назвала дочь Евой.

«С днем рождения, Ева Георгиевна», — подписал фото отец девочки.

Дочь Охлобыстина подарила актеру внучку; Фото: Instagram* / batarieli

В конце декабря Охлобыстин стал дедушкой в первый раз. Внука Антония подарила артисту старшая наследница. Иван написал духовное завещание ребенку 26-летеней Анфисы.

«Мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», — заявил звездный дедушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Охлобыстин высказался об отмене русской культуры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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