Принесла принца в жертву: почему жена короля Карла III оказалась чудовищем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

CBS: принц Гарри назвал злодейкой супругу Карла III королеву-консорта Камиллу

Принесла принца в жертву: почему жена короля Карла III оказалась чудовищем

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Foto: Frank Sorge

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Красивый образ и блистательная улыбка скрывают беспощадное лицемерие и коварство.

Королева-консорт Камилла является страшной злодейкой, которая способна оставить «тела на улицах» ради собственной выгоды. Такое мнение выразил принц Гарри в интервью телеканалу CBS, приуроченному к выходу его мемуаров под названием «Запасной».

Он отметил, что для жены действующего короля Великобритании Карла III важна поддержка влиятельной британской прессы, поэтому она давала медийные «сливы» журналистам. Это позволяло ей упрочить положение в обществе и показаться в выгодном свете для семьи и народа.

«Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж <…> Связи, которые она выстраивает в британской прессе, сделали ее опасной. С обеих сторон была открытая готовность обмениваться информацией, а в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела», — отметил герцог Сассекский.

Известно, что в своих мемуарах Гарри сообщил, как Камилла принесла принца в жертву «на свой личный PR-алтарь». При каждом удобном случае жена Карла III старалась очернить и оклеветать младшего пасынка, чтобы возвыситься на фоне его ошибок. Королева-консорт стремилась попасть на первые полосы с красивыми заголовками, хотела видеть положительные истории о себе в прессе. Все это ради того, чтобы британская публика приняла ее в качестве супруги монарха.

В том числе герцог Сассекский рассказал, что члены королевской семьи часто читают таблоиды, это их совместное занятие во время завтрака. По мнению принца, содержание материалов «оставляет отпечаток в сознании», несмотря на правдивость написанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца Карла III.

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