Четыре человека погибли в ДТП с вахтовиками в Иркутской области

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Легковушка на скорости вылетела под колеса тяжелого автобуса.

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Иркутской области; 5-tv.ru

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Четверых погибших извлекли из легковой машины, которую вынесло на встречную полосу прямо под колеса вахтового автобуса на базе КАМАЗа. Шансов выжить ни у водителя, ни у пассажиров просто не было. ДТП произошло на федеральной трассе в Братском районе Иркутской области. В вахтовом автобусе в этот момент были 12 человек, по предварительным данным они не пострадали.

А это кадры уже из Алтайского края, где на трассе перевернулся пассажирский автобус. В этот момент в нем находились 54 человека. Пятеро из них пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стала скользкая дорога, на которой водитель не сумел справиться с управлением. По факту ДТП, прокуратура региона начала проверку.

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