В конфликте на Украине уже участвуют все основные страны мира. Если ситуация усугубится, преимущество окажется не на стороне США, Европы и НАТО, считает профессор Леонардо Дини.

Страны коллективного Запада проиграют в случае войны с Россией и ее союзниками. Об этом сообщил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью французскому порталу Atlantico.

«НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение или добьются пирровой победы (с огромными потерями и ущербом для своего авторитета — Прим. ред.). А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу», — считает профессор.

Продолжающийся конфликт на Украине неверно рассматривать как противостояние только двух стран, добавил Леонардо Дини. Он заметил, что в боевые действия так или иначе вовлечены все основные страны мира: кто-то поставляет оружие, кто-то энергию, кто-то переживает за зерно и так далее.

«Чтобы избежать мировой войны, нужно было найти джентльменское соглашение с Россией, подобное соглашениям, заключенным между Рейганом и Горбачевым <…> Не вызывает сомнений то, что третья мировая война изменит границы Европы на многие годы, а может быть и на столетия», — отметил исследователь.

В заключение Леонардо Дини предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир, управлять которым будут национальные государства, а не самое мощное из них.

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