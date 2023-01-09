В России разработают госсертификаты для оплаты аренды соцжилья

В России планируют выдавать малоимущим сертификаты на аренду социального жилья. Как пишут «Известия», ими можно будет также оплатить и ту квартиру, которую человек найдет сам. Плата, при этом должна быть символической. Например, 700 рублей в месяц.

Авторы инициативы полагают, что введение сертификатов расширит возможности помощи тем, кто нуждается в жилье. Для инвесторов же предлагается использовать программу государственно-частного партнерства.

В России сегодня насчитывается порядка 20 миллионов малоимущих, которые не могут улучшить жилищные условия даже с помощью ипотеки.