В России разработают госсертификаты для оплаты аренды соцжилья

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По статистике, около 20 миллионов россиян не могут улучшить жилищные условия даже с помощью ипотеки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В России планируют выдавать малоимущим сертификаты на аренду социального жилья. Как пишут «Известия», ими можно будет также оплатить и ту квартиру, которую человек найдет сам. Плата, при этом должна быть символической. Например, 700 рублей в месяц.

Авторы инициативы полагают, что введение сертификатов расширит возможности помощи тем, кто нуждается в жилье. Для инвесторов же предлагается использовать программу государственно-частного партнерства.

В России сегодня насчитывается порядка 20 миллионов малоимущих, которые не могут улучшить жилищные условия даже с помощью ипотеки.

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