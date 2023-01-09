Кремль поддержал главу Бразилии Лулу да Силву в мерах по восстановлению порядка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Еще с прошлого года в стране царит хаос из-за сторонников ее бывшего лидера Жаира Болсонару.

Кремль поддержал главу Бразилии Лулу да Силву в мерах по восстановлению порядка

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jose Lucena

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Кремль поддерживает бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и недоволен действиями инициаторов беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность», — сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что недавно глава государства Владимир Путин поздравил бразильского коллегу с победой в президентской гонке. Москва очень высоко ценит старания да Силвы для развития двусторонних отношений между государствами.

К слову, почитатели экс-главы Бразилии Жаира Болсонару протестуют с конца прошлого года из-за недовольства результатами президентских выборов. Накануне они захватили здание конгресса в столице страны и проникли на территорию дворца Планалту — резиденции главы государства. В том числе участники беспорядков прорвались в здание Верховного суда. Полицейские только к вечеру смогли очистить участки правительства от протестующих, в ходе митингов задержаны свыше 400 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Бразилия превратилась из страны карнавалов в страну протестов.

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