Петросян высмеял санкции Зеленского на фоне успехов российской армии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Решение президента Украины внести в санкционный список деятелей культуры стало причиной для шуток среди них.

Петросян высмеял санкции Зеленского на фоне успехов российской армии

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В России продолжают обсуждать опрометчивый указ Владимира Зеленского о том, что 119 артистов, журналистов, общественных деятелей являются угрозой для безопасности Украины.

В список попали Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Никита Михалков, Евгений Петросян и другие известные люди. Последний довольно безразлично отреагировал на решение властей Украины, но на фоне успехов российской армии в зоне СВО вновь поднял эту тему в своем микроблоге.

Евгений Ваганович опубликовал в социальных сетях вымышленный диалог, где Владимир Зеленский в ответ на освобождение Бахмута и штурм Соледара приказал ввести санкции против Петросяна.

— Владимир Александрович, русские зашли в Соледар и окружают Бахмут. У нас огромные потери в личном составе и технике. Что делать?

— Вводите санкции против Петросяна.

Как восприняли такой юмор подписчики 77-летнего шоумена, остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Тарзана на попадание в санкционный список Украины. Супруг Натальи Королевой в жесткой манере ответил Зеленскому, считающего танцора одним из тех, кто несет потенциальную угрозу Украине.

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