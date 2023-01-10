«Животика не видно»: как актриса из сериала «СашаТаня» скрыла беременность

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 89

Актриса Алина Ланина рассказала, как снималась в сериалах на последних сроках беременности

«Животика не видно»: как актриса из сериала «СашаТаня» скрыла беременность

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Для исполнительницы роли Евы тщательно подбирали гардероб, чтобы скрыть округлившиеся формы.

Алина Ланина играет в сериале «СашаТаня» одну из главных ролей. При этом незапланированная беременность не помешала съемочному процессу. Об этом артистка рассказала в интервью KP.RU.

Девушка призналась, что в предыдущем сезоне сериала тоже была в положении. Тогда она выходила на площадку на 7-8 месяце. Съемки последнего сезона случайно совпали с ее второй беременностью. В этот раз она находится уже на 8-9 месяце.

По словам Алины Ланиной, она с супругом не планировала заводить второго ребенка. Случившееся стало для пары полной неожиданностью. Но команда телепроекта, в котором снимается Ланина, с теплотой относится к ее положению. По словам артистки, больше всего она переживает из-за изменившегося во время беременности лица. По ее мнению, зритель обязательно заметит, что ее героиня стала другой. Однако благодаря подобранному гардеробу Алина Ланина всегда удачно смотрится в кадре.

«Мы уже создали формулу удачного гардероба для беременной. Это точно не спецодежда для девушек в положении. Юбки-карандаши, юбки-трапеции, оверсайз-пиджаки, открытое декольте, каблуки. Такие варианты можно снимать в полный рост, и животика не видно», — поделилась секретом артистка.

Что касается будущего материнства, то Алина Ланина призналась, что сразу же почувствовала, какого пола будет ее второй ребенок. Вместе с мужем она уже воспитывает сына. Однако подарит ли она ему братика или сестричку, девушка пока держит в тайне.

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