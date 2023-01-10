Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на вторник, 10 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 49

Вторник обещает быть очень медлительным, поэтому не срывайтесь на окружающих.

Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на вторник, 10 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 января?

Во вторник придет долгожданная стабильность. Мир перестанет сходить с ума и нестись в тартарары. Все замедлится до такой степени, что покажется, что даже время остановилось. Этот эффект создадут сразу три знака Земли в карте дня.

Совет дня: не нервничайте, если вам будет казаться, что все вокруг нереально тормозят — это просто энергии дня такие. Если все пойдет не по плану — поменяйте план и хорошенько помечтайте о будущем. Такие остановки-размышления никогда не бывают лишними.

Предупреждение дня: не планируйте на вторник дела, которые требуют скорости и хорошей реакции. Есть большая вероятность, что все пойдет наперекосяк

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-21° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на вторник, 10 января

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