Не разрушив, не построишь: китайский совет дня на пятницу, 13 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 января?

В пятницу следует отдыхать. Стоит отложить на потом важные дела и заняться милой сердцу рутиной. Обычными повседневными делами, которые никогда не заканчиваются. Не всегда рутина это скука, иногда повторяемость и разнообразие помогают создать устойчивость в такой нестабильной нынче ткани бытия.

Совет дня: завершите рабочую неделю встречей с прекрасным. Сходите в музей, на концерт, на выставку. На встречу одноклассников, наконец. Главное — не стройте от дня больших ожиданий.

Предостережение дня: не начинайте в пятницу важные дела, особенно долгое лечение и путешествие. Неблагоприятны и экстремальные развлечения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.