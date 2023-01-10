Великобританию захлестнула волна протестов

Кадровый кризис и низкая зарплаты вызвали историческое цунами забастовок в сфере здравоохранения.

Забастовки в Великобритании выходят на новый уровень: если раньше экономика страдала из-за протестов отдельных профессий, то теперь не работают целые сектора! На работу не вышли железнодорожники, грузчики, пограничники, почтальоны и водители автобусов. И все это рискует перерасти в один большой бунт. Каковы шансы на него, узнала Анна Воропай.

«Зима недовольства» — так назвала этот массовый заговор работников британская пресса. Парализованы оказались сразу несколько секторов. Бастуют железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтовые работники и грузчики крупнейших аэропортов. Требование у всех одно — достойная оплата труда в условиях жесткого энергетического коллапса. Пока они сражаются за свои права по-отдельности, в свои определенные дни, но все это рискует перерасти в один большой бунт.

«Профсоюзы из различных отраслей собираются на что-то вроде военного совета и это вызывает опасения, что они могут вступить в сговор и спровоцировать всеобщую забастовку. Это опасный прецедент, но позвольте мне сказать — миллионам недоплачивают в этой стране», — заявил на всю Великобританию комик и телеведущий Марк Долан.

Кадровый кризис и низкая оплата труда вызвали историческое цунами забастовок в медицинской сфере. В больницах и так критически не хватает персонала, пациентам приходится висеть в листе ожидания на операции и госпитализацию, а затем лежать прямо в креслах-каталках в коридорах переполненных больниц. Теперь же уставшие врачи и медсестры, которые едва сводят концы с концами, просто перестали выходить на работу, а некоторые и вовсе уволились.

«Трудности, связанные с неотложной помощью, составляют треть всех проблем. В неделю умирает 500 человек, не дождавшихся скорой», — заметил президент Королевского колледжа неотложной медицины Адриан Бойл.

Некогда гордость британцев — их знаменитая национальная служба здравоохранения — собирается раньше времени выписывать больных домой, чтобы освободить койки. Их будут отправлять в дома престарелых и другие социальные учреждения. Хаос и в транспортной системе. Каждое шестое британское предприятие страдает от забастовок на железной дороге. Они просто не могут вовремя получить нужные компоненты и товары.

«Эта забастовка стоила мне около 1600 фунтов потерянной зарплаты, потому что я подрядчик. Из-за этого я не испытываю к протестующим никакой симпатии», — заявил один из пострадавших.

«В прошлом году инфляция составляла 14%, в этом году она также обозначена двузначными числами. Фактически люди наблюдают сокращение дохода и реальной заработной платы на 25%», — заявил генсек Объединенного общества инженеров железнодорожного транспорта и пожарных Мик Уилан.

Впрочем, ярмо падения уровня жизни несут на себе и остальные британцы. Многие из них погрязли в долгах из-за самых высоких налогов со времен Второй мировой войны. Повышение зарплаты в этом случае было бы очевидным спасением. Правда есть риск, что такие уступки повлекут за собой лишь ускорение инфляции. Получается замкнутый круг.

«Нам определенно нужно повысить зарплату людям, но откуда берутся эти деньги? Вот в чем загвоздка — не создаст ли это новых проблем? Это действительно сложная ситуация, и трудно не чувствовать себя очень подавленной из-за всего этого», — жалуется жительница Лондона Джульетта Максам.

Но пока ни о каких уступках со стороны правительства речь, похоже, не идет. Наоборот, британский премьер пообещал вскоре принять новый закон, ограничивающий такие забастовки в ключевых секторах. Часть членов профсоюзов обяжут работать, чтобы не допустить полного коллапса. Если объединения не обеспечат минимальную работу, компании смогут подать на них в суд. Реформы коснутся прежде всего тех, кто отвечает за спасение людей, — пожарных служб и сферы здравоохранения.

«Нужно ответственно подходить к экономической политике, особенно когда речь идет о таких вещах, как заработная плата. Вот почему ее повышение за счет бюджета — это не выход. Вы должны быть дисциплинированными и принимать правильные, ответственные решения, чтобы снизить инфляцию», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Становится понятно, с каким посылом Риши Сунак готовился к сегодняшнему диалогу с представителями профсоюзов. На Даунинг-стрит уже заявили: о повышении зарплат на этот финансовый год можно забыть. Максимум, чего можно ждать — единовременной выплаты. Так что власти могут столкнуться с новой волной забастовок, которая на фоне растущего экономического кризиса, окажется намного сильнее предыдущей.