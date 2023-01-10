Нежно обнимались: Козловский и Акиньшина вновь спровоцировали слухи о романе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 196

Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили обнимающимися в Третьяковской галерее

Нежно обнимались: Козловский и Акиньшина вновь спровоцировали слухи о романе

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Подтверждений романа между артистами нет, однако их не в первый раз замечают вдвоем.

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина уже не в первый раз спровоцировали слухи о романтических отношениях. На днях пара побывала в Третьяковской галерее, где параллельно с просмотром картин они нежно обнимались. Трогательные кадры просочились в сеть.

Для похода в музей пара выбрала обычную неприметную одежду. Никаких вызывающих интерес публики вещей. Акиньшина, не стесняясь, прижималась к Козловскому. При этом, как рассказали окружающие, с ними еще был сын актрисы. А выйдя из галереи, тоже не стали прятаться от людей, шли в мороз без шапок. Наоборот, будто бы хотели, чтобы их все увидели.

«Шли без шапок в мороз, чтоб узнавали, наверное»;

«Такое людное место неспроста», — иронично прокомментировали интернет-пользователи.

К слову, о возможном романе актеров поговаривают уже два года. Тогда слухи распространились из-за всплывшего в сети видео с совместного отдыха. С тех пор пара неоднократно выходила в свет вместе. Но от комментариев относительно личной жизни отказываются. Возможно, по причине того, что Акиньшину некоторые считают разлучницей. Мол, именно из-за нее Козловский расстался Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова перестала скрывать возлюбленного.

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