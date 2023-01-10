Ирина Дубцова показала, как сейчас выглядит ее повзрослевший сын
Ирина Дубцова показала взрослого сына от музыканта Романа Черницына
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Некоторые подписчики приняли 16-летнего сына певицы за ее нового ухажера.
От брака с солистом группы Plazma Романом Черницыным у певицы Ирины Дубцовой остался сын Артем, с которым она улетела отдыхать на Мальдивы. Сейчас Артему 16 лет, и новые фото на странице звездной мамы в соцсетях вызвали кучу восхищенных комментариев. Об этом пишет портал Газета.ру.
«Ребеночек», — так Дубцова подписала совместную фотографию с сыном.
Несмотря на то, что Артем выглядит старше своих лет, певица по-прежнему называет его малышом.
«Какой красавец»;
«Все, парень вырос, пора женить»;
«Когда успел так вырасти? Недавно ж мама на Фабрике звезд была»;
«Сколько малышек будет страдать по вашему малышу», — написали поклонники.
Нашлись, конечно, и негативные комментарии. Однако Дубцова нашла что ответить завистникам, которых заинтересовало наличие талантов у юного сына селебрити.
«Малышу 16. Малыш в декабре экстерном закончил десятый класс и перешел в 11-й, готовится к ЕГЭ. Может ответить на подобные вопросы на русском, английском и испанском. Что еще малыш должен уметь в этом возрасте?» — ответила певица.
Артем пошел по стопам родителей и занялся музыкой. Помимо этого, юноша увлекается автомобилями и компьютерами.
Дубцова и Черницын развелись в 2008 году, спустя два года после рождения сына. С бывшей женой и сыном Артемом Роман Черницын остался в хороших отношениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем мечтает стать сын Ирины Дубцовой.
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