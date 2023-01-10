Бежали с оборудованием: автохам не пустил «скорую помощь» в Подмосковье

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Медикам пришлось пешком с оборудованием добираться до пациента в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; 5-tv.ru

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Подъехавшие на вызов сотрудники полиции чуть не развели руками из-за отсутствия правил пропуска в ПДД.

В Красногорске водитель отказался пропустить реанимобиль, спешивший на срочный вызов. Врачи почти добрались до дома пациента, когда на их пути возникла иномарка, преградившая проезд. Уступить дорогу спецтранспорту водитель отказался. Не поддаваясь на уговоры, он включил аварийку и настаивал, чтобы «скорая» сама сдала назад.

Врачам пришлось со всем оборудованием бежать до нужного подъезда по скользкой проезжей части! К этому моменту разобраться с автохамом захотели очевидцы происходящего.

На место прибыли сотрудники полиции и, ссылаясь на отсутствие факта ДТП, предложили составить заявление в произвольной форме. Проблема в том, что четких правил пропуска «скорой помощи» в ПДД нет. На сегодняшний день, наказание определяет КоАП: штраф за не пропуск «скорой», спешившей на срочный вызов, составляет от 4000 до 5000 рублей. Заплатить гораздо больше или вовсе получить до четырех лет тюрьмы придется в случае, если помеха медработникам привела к нанесению тяжкого вреда здоровью или смерти пациента.

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