У доставленной после ДТП в Москве девушки родился мальчик. Об этом 5-tv.ru рассказал один из очевидцев аварии.

«Родила мальчика. Роды начались стремительные», — пояснил мужчина.

По его словам в больницу девушку доставили сотрудники правоохранительных органов.

Информация уточняется.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ДТП произошло ранним утром на Волгоградском проспекте, где столкнулись две иномарки, в числе которых был Nissan.