«Мальчик!» — очевидец рассказал о деталях родов после ДТП в Москве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 377

Авария произошла ранним утром на Волгоградском проспекте столицы.

«Мальчик!» — очевидец рассказал о деталях родов после ДТП в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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У доставленной после ДТП в Москве девушки родился мальчик. Об этом 5-tv.ru рассказал один из очевидцев аварии.

«Родила мальчика. Роды начались стремительные», — пояснил мужчина.

По его словам в больницу девушку доставили сотрудники правоохранительных органов.

Информация уточняется.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ДТП произошло ранним утром на Волгоградском проспекте, где столкнулись две иномарки, в числе которых был Nissan.

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